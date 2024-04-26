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Derbiye saatler kala açıklama geldi! Beşiktaş'ta 4 yıldız, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda Emrecan Terzi, Zaynutdinov, Tayfur Bimgöl ve Demir Ege Tıknaz, sakatlıkları sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Dev maça saatler kala siyah-beyazlı kulüpten sakatlık açıklaması geldi.

4 FUTBOLCU DERBİDE YOK

Yapılan açıklamada, "Tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden futbolcularımız; Serkan Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zainutdinov ve Tayfur Bingöl ile takımımızın 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden ve yapılan değerlendirmede uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilen futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almayacaklardır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Demir Ege Tıknaz Fenerbahçe Beşiktaş Trendyol Ege Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Tolga:

Bunlari yildiz yaptiniz ya size helal olsun….. bu zihniyetten dolayi Türk futbolu gelismiyor bu zihniyet degismedigi sürece de gelismez.

11
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Emir Emre:

vah vah ne büyük eksikler

10
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EmiDemi:

Yarin bende oynamiyacagim,o zaman bende bir Yildizim ……

1
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