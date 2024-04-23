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Tartışmalı penaltıda neler konuşuldu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları

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Trendyol Süper Lig'de sona eren 33. haftanın VAR kayıtları açıklandı. 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi takım, 87. dakikada penaltı kazandı. Tartışmalara neden olan ve skoru belirleyen bu penaltı, gün boyunca gündemden düşmedi. İşte o pozisyonda hakemler arasında konuşulanlar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. 2-2 beraberlikle tamamlanan Sivasspor - Fenerbahçe maçında ev sahibi takımın 87. dakikada kazandığı penaltı maçın ardından uzun süre tartışıldı ve gündemden hiç düşmedi. Söz konusu pozisyonda hakemlerin neler konuştuğu da ortaya çıktı.

İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçındaki penaltının VAR kayıtları;

VAR: Benjamin konuşuyor. Kalecinin net bir teması var. Net bir temas var. Kalecinin hücum oyuncusunun ayağına net bir temas var şut çektikten sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada incelemede göstereceğim.

Cihan Aydın: Sahada inceleme mi?

VAR: Sahada inceleme

Cihan Aydın: Geliyorum incelemeye.

AVAR: Cihan, kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor sahada inceleme öneriyorum potansiyel bir penaltı için.

Cihan Aydın: Benjamin izliyorum.

VAR: Cihan oradaysan duraklaştılmış görüntüde ayağa teması göreceksin.

Cihan Aydın: Tamam teması gördüm.

VAR: Kalecinin teması tamam. Tamam şimdi sana pozisyonun tekrarını gösteceğiz.

Cihan Aydın: Tamam. Normal hızda istiyorum.

VAR: Bu.

Cihan Aydın: Tamam.

VAR: Bu yavaş çekim.

Cihan Aydın: Tamam. Bu pozisyon dikkatsiz müdahele. Penaltı ve sarı kart veriyorum.

VAR: Evet, onaylıyorum.

Cihan Aydın: Tamam, teşekkürler.

Penaltı pozisyonu;

Penaltıda hakemler ne konuştu? İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarıGÖRÜNTÜ BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Kemal Bayram:

penaltıyı kaleci teması diye vermiş..tam bir rezalet ..tek bir açıdan karar mı verilir...farklı açıdan kaleci teması yok..bari arkadaki oyuncu temas etti deseydin inandırıcı olurdu..

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Abdulhak Myradow:

Bu fenerbahçe külübünü harcayan güç, yaptıklarınız pisliklerinizin 100 de birini Galatasaray'a yapsaydınız bugün temiz futbol konuşurduk...

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Rafet Bayar:

aynı anda 2 net penaltı, bu aynı pozisyonfener lehine olsaydı maç da 2-2 olsaydı dininize imanınıza insanlığınıza penaltı dermiydiniz demezmiydiniz,

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