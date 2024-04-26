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Süper Lig puan rekoru kaç? Süper Lig'de en çok puanı hangi takım aldı?

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup etti. Maç sonrası Süper Lig puan rekoru kaç? Süper Lig'de en çok puanı hangi takım aldı merak edildi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 15. kez kazanan sarı-kırmzılılar, kendisine ait olan 14 maçlık rekoru da geliştirmiş oldu. Peki, Süper Lig puan rekoru kaç? Süper Lig'de en çok puanı hangi takım aldı?

SÜPER LİG PUAN REKORU KAÇ?

Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde en çok puan toplayan şampiyon galibiyet başına 2 puan verilen dönemde 1962-63 sezonunda 67 puanla Galatasaray, galibiyet başına 3 puan verilen dönemde 1988-89 sezonunda 93 puanla Fenerbahçe'deydi.

Galatasaray bugün Adana Demirspor'u yenerek bu rekoru kırdı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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