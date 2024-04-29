Süper Lig'in 36. haftasında maçlar hangi gün oynanacak? #9917 Süper Lig 36. hafta maçları ne zaman?

Futbol severler, Süper Lig'in 36. haftasında maçların ne zaman oynanacağını merak ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un maçları ne zaman hangi tarihte oynanacak? sorularının cevapları araştırılıyor. Peki, Süper Lig'in 36. haftasında maçlar hangi gün oynanacak? Süper Lig 36. hafta maçları ne zaman?

SÜPER LİG'DE 36. HAFTANIN MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

HAFTANIN PROGRAMI AÇIKLANDI MI?

Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı açıklandı. Tüm maçlar aynı gün ve aynı saatte oynanacak.