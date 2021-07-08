3.LİG YOLUNDA FİNAL COŞKUSU
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3.LİG YOLUNDA FİNAL COŞKUSU

3.LİG YOLUNDA FİNAL COŞKUSU
Habermetre - Haberler | Toplum

Hendekspor'un 3. Lig yolunda finale yükselmesi şehirde büyük sevinç yaratırken, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendeksporu karşılayan taraftarın coşkusuna ortak oldu.

Hendekspor'un 3. Lig yolunda finale yükselmesi şehirde büyük sevinç yaratırken, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Hendeksporu karşılayan taraftarın coşkusuna ortak oldu. Babaoğlu, "Bu gurur Sakarya'nın. Hendek 3. Lige hazır, bize şampiyonluk yakışır" dedi

BABAOĞLU YALNIZ BIRAKMADI

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Sakarya temsilcisi olan Hendekspor, 3. Lig Çeyrek Final Mücadelesinde Gölcük Şehir Stadı'nda Bağcılarspor ile karşı karşıya geldi. Meclis toplantısının ardından Kocaeli'ye giden Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu'da karşılaşmayı her zaman olduğu gibi tribünden takip etti. Hendekspor Başkanı Adil Karabulut, Hendekspor yönetimi ve Hendek taraftarlarıyla birlikte maçı izleyen Başkan Babaoğlu, Hendeksporu bu zorlu mücadele de yalnız bırakmadı.

COŞKU BİTMEDİ

Son ana kadar heyecan dolu mücadele sonunda Hendekspor'un Bağcılarspor'u uzatmalarda yenerek finale yükselmesi büyük sevince neden oldu. Hendeksporun finale yükselmesinin ardından Hendek fırtınası esti. Maç aynı zamanda Hendek Meydanında bulunan LED ekrandan yayınlanırken, meydanı dolduran vatandaşlar Hendeksporun finale yükselmesiyle büyük coşku yaşadı.

HENDEK AYAKTAYDI

Galibiyetin ardından herkes büyük sevinç yaşarken, şehirde bayram havası esti. Hendeksporun finale kalması büyük yankı uyandırırken, takımla birlikte Hendek'e dönen Başkan Babaoğlu taraftarların meşale şovuna katıldı. Hendek meydanında takımını karşılayan taraftarlar sloganlar atarken, meydanda yaşanan sevinç ve görsel şölen herkesi mest etti.

BU GURUR SAKARYANIN

Taraftarların sevincine ortak olan ve, 'Şampiyon Hendekspor' sloganları atan Başkan Babaoğlu, " Hendek bunu hak etti. İnandık, kenetlendik, başardık. Finaldeyiz. Artık 3. Lig için son bir maç kaldı. Bu gurur hepimizin, bu gurur Hendek'in, bu gurur Sakarya'nın…Finalde rakibimiz Çilimli Belediyespor oldu. Bu maçı da alıp 3. Lige çıkacağız inşallah" dedi.

Kaynak: Habermetre

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