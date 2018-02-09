3 Kişinin Öldüğü Evdeki Sobaya El Konuldu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucu 3 kişinin ölmesinin ardından sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından sobaya el konuldu.

Nurdağı ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki Serkan Gökkaya, eşi Selda Gökkaya (25) ve 78 yaşındaki babaanne Güllü Gökkaya, dün gece sobaya kömür atarak uyumuş, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle aile fertleri bir daha uyanamamıştı. Cenazeler incelemelerin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ailenin bir gün önce evdeki baca ve soba borularını temizlettiğinin ortaya çıkması üzerine ise İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polis ve itfaiye ekipleri ile birlikte evde inceleme yapan ekipler, soba ve borularına el koydu. Görevliler tarafından soba, incelenmek üzere Sağlık Müdürlüğü'ne götürüldü. Görgü tanıkları ise sobanın dün temizlendiğini ve baca ve boruların tıkanma ihtimali olmadığını belirterek, dumanın neden geri teptiğinin araştırılması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, cenazelerin otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP