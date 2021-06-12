3. kez kansere yakalanan şarkıcı Gülay, vasiyetini hazırlattı

Daha önce mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı Gülay, 3. kez kansere yakalandı. 51 yaşındaki şarkıcı, ameliyata girmeden önce avukatı aracılığıyla vasiyetini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllarda iki kez kanserle mücadelesini kazanan ve bir dönem de çoklu organ yetmezliği tedavisi gören Gülay Sezer, rahim kanserine yakalandı. Bodrum'dan İstanbul'a dönerek tedavisine başlayan şarkıcıdan yeni haberler geldi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AMELİYAT OLACAK

Milliyet gazetesinden Ali Eyüboğlu, "Ameliyattan önce vasiyetini hazırladı" başlıklı yazısında Gülay'ın Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tahlillerini yaptırdığını ve tedavisine başlandığını söyledi. Bir haftaya kadar şarkıcının rahim kanseri ameliyatı olacağını belirten Eyüboğlu, Gülay'ın açıklamaları da ekledi.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Şarkıcı ameliyat öncesi Eyüboğlu'nun yaptığı açıklamada "Sevenlerim korkmasın, üzülmesin. Kanser konusunda bayağı deneyimliyim. Bu üçüncü kanserim. İki sene önce de çoklu organ yetmezliğini atlatmıştım. Henüz dokuz canımı tamamlamadım. Beş canım daha var. Sevenlerim dua etsinler benim için" ifadelerini kullandı.

VASİYETİNİ HAZIRLADI

Vasiyet hazırladığından bahseden şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "Artık bir vasiyet hazırlayayım yani. Her ihtimale karşı. Bir şey olacağından değil ama bulunsun. Olmasını istediğim şeyler var. Oldukları zaman ilk seninle paylaşacağım."