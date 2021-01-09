2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi
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2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi

09.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:14

Kayseri'de 3. kattan zemine düşen 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Kadının iki hafta önce doğum yaptığı öğrenildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde C.D., Fevzi Çakmak Mahallesi Delice Sokak üzerinde bulunan bir ikametin 3. katındaki penceresinden aşağı düştü.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise C.D.'ye müdahale etti. C.D.'nin, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin incelemelerinin ardından C.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi

2 HAFTA ÖNCE ANNE OLMUŞ

Acı haberi alan C.D.'nin yakınları ise olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Ayrıca, C.D.'nin 15 gün önce doğum yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 hafta önce doğum yapan kadın, 3. kattan düşerek can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ADANA01: Rakıyı çok içmiştir başı dönüp düşmüştür
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EBRU: Lohusaliktan olabilir talniz birakmamak lazim Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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