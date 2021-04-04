3 katlı binanın en üst katında yangın çıktı, dışarı çıkamayan aile çatıdan kurtarıldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın en son katında çıkan yangın neticesinde çatıya çıkan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 katlı binanın en son katında çıkan yangın neticesinde çatıya çıkan aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Meydana gelen yangında 2 kişi yaralanırken polis ekipleri ise evi ateşe verdiği iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Üniversite Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binada yaşayan bir çocuklu aile ise paniğe kapılarak çatıya çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, merdivenli araçla çatıya ulaşarak yangından kaçan 3 kişiyi kurtardı. Meydana gelen yangında bir kişi elinden yaralanırken bir kişide dumandan etkilendi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, meydana gelen yangın binada ve çevresinde yaşayanlarda büyük korku oluşturdu. Nedeni bilinmeyen yangın, daireyi küle çevirirken evi yaktığı iddia edilen bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kapıyı açtığımda yüzüme dumanlar gelmeye başladı

Yangının çıktığı binada oturduğunu ve panik halinde olduğunu belirten üniversite öğrenicisi Umut Yavan, "Telefonumla oyun oynarken bir şeyler kırılıyordu ve sesler duymaya başladım. Dışarı çıktığımda bir şey yoktu sonra ben tekrar eve girdim ve 'yangın çıktı' diye birileri bağırmaya başladı. Bende kapıyı açtığımda yüzüme dumanlar gelmeye başladı ve hemen itfaiye ekiplerini aradım sonrasında kendimi dışarıya attım" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı