3 kardeş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi; Birinin durumu ağır

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yaşları 6 ile 15 arasında değişen 3 kardeş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazında zehirlendi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yaşları 6 ile 15 arasında değişen 3 kardeş, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazında zehirlendi. Hastanede tedaviye alınan kardeşlerden 15 yaşındaki İlayda Alkan'ın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Onur Mahallesi 7399/3 Sokak'taki tek katlı evde yaşayan Hatice Alkan, gece saat 02.00 sıralarında uyandı. Yatmadan önce yakılan sobadan karbonmonoksit gazı çıktığını fark eden anne, hemen çocuklarının odasına gitti. Oğlu Süleyman Alkan'ın baygın olduğunu fark edince de yardım istedi. Gelen sağlı ekipleri çocuğu ambulansa Süleyman Alkan Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Hastanesi'ne götürdü.

SAATLER SONRA AYNI OLAY

Oğluyla hastaneye giden Hatice Alkan'ın evde kalan kızları İlayda Alkan(15) ve Sedanur Alkan(14) uykuya devam etti. Sabah saat 11.00 sıralarında çalıştığı fabrikadan eve gelen baba Kazım Alkan, kapının açılmaması üzerine pencere camını kırıp, içeri girdi. Kızlarını uyandıramayan baba, sağlık ekiplerini aradı. İlayda Alkan ve Sedanur Alkan, ambulansla aynı hastaneye sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan İlayda Alkan, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Sedanur Alkan ile Süleyman Alkan'ın durumunun iyi olduğu, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı