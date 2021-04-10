3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten öldü
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3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Recep CAN - Haberler | Güncel
3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten öldü

YALOVA'da, Üzeyir (72), İmdat (61) ve Vedat Burgazoğlu (56) kardeşler, 15 gün içerisinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.

YALOVA'da, Üzeyir (72), İmdat (61) ve Vedat Burgazoğlu (56) kardeşler, 15 gün içerisinde koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Burgazoğlu'nun, bazı septomlar üzerine kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bir süre sonra Burgazoğlu'nun ağabeyi İmdat Burgazoğlu'nun da koronavirüse yakalandığı anlaşıldı. Hastanede tedavi gören Vedat Burgazoğlu, 2 hafta önce yaşamını yitirdi. Bir süre sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırılan İmdat Burgazoğlu da kurtarılamadı. 

Aile iki kardeşin yasını tutarken, ağabeyleri Üzeyir Burgazoğlu da koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya alınan Üzeyir Burgazoğlu, durumu ağırlaşınca Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Üzeyir Burgazoğlu da dün hayatını kaybetti. 

Üzeyir Burgazoğlu, az sayıda kişinin katılımıyla Yalova Mezarlığı'nda, diğer iki kardeşinin yanında toprağa verildi.


3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten öldü
3 kardeş, 15 gün içinde koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Recep CAN

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