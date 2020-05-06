3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
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3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

06.05.2020 23:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 23:44

Mersin'de komşularının kendisinden 3 gündür haber alamadığı 65 yaşındaki Leyla Karaağaç, evinde ölü bulundu. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Mersin'in Tarsus ilçesinde komşularının kendisinden 3 gün haber alamadığı Leyla Karaağaç (65), evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Sayman Caddesi'nde meydana geldi. Apartman dairesinde yalnız yaşayan Leyla Karaağaç'tan 3 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen polis, kapıyı çalıp, cevap alamayınca itfaiyeden yardım istedi. Evin balkonundan içeriye giren itfaiye ekibi, Karaağaç'ı yerde hareketsiz yatar halde bulunca olay yerine ambulans sevk edildi. İtfaiye aracılığıyla balkondan eve giren sağlık ekibi, Karaağaç'ın öldüğünü belirledi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Karaağaç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Karaağaç'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA

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