Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı
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Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı

Isparta'da 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç. apartman boşluğundan düşerek yaşamını yitirdi.

12.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:39

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde apartman boşluğundan düşerek hayatını kaybeden 26 yaşındaki Şeyma Ç., 3 gün önce dünyaya getirdiği bebeği ile bir çocuğunu bıraktı.

Olay, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. 3 gün önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren Şeyma Ç., iddiaya göre, oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki merdiven boşluğundan düştü. Durumu fark eden Şeyma Ç.'nin yakınları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, ağır yaralı Şeyma Ç.'yi ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastanesi Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Ancak Şeyma Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şeyma Ç.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
VATANDAŞ: Daha bitmemiş eksiği olan binaya Belediye nasıl oturma izni veriyor.Belediyelerin vazifesi sadece suya zam üstüne zaz yapmak değildir
Cevap Yaz Yayından Kaldır
VER MEHTERİ: almanyada apartman boslugu yoktur dogudan gelen krolar mütehait olursu böyle olur
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DÜRBÜNLÜ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun keşke önceden çok sadaka vermiş olsaydı.
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