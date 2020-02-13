3 farklı ilde, 3 farklı Müge Anlı davası

13.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:18

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın gündeme taşıdığı ve Türkiye'nin merakla beklediği faili meçhul cinayet dosyalarında bugün duruşma günü.



Esrarengiz Palu Olayı'nda Müge Anlı'ya gelen itirafla ailenin büyük kızı Meryem Tahnal'ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugün 6.celsesine başlandı.



Karaman'da 4 Ekim 2017 günü kaybolan ve köylüsü Vahap Varlı tarafından öldürüldüğü düşünülen 31 yaşındaki Fatma Uyanık'ın davası, Ermenek Adliyesi'nde görülüyor. Vahap Varlı; "Kasten adam öldürmek", "Kişinin hürriyetinden yoksun bırakmak" ve "Cinsel istismarda bulunmak" suçlarından tutuklu yargılanıyor.



Nevşehir'de 2018'in Ocak ayında kaybolan ve Müge Anlı'ya canlı yayından gelen itirafla babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan Engin Karakollu'nun davası ise Nevşehir Adliyesi'nde görülüyor. Müge Anlı'ya yaptığı; "Kendimi korumak için öldürdüm" itirafıyla tutuklanan baba Arif Karakollu, 4.kez hakim karşısına çıkıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA