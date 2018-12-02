Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm ile maddi ve manevi kültürel değerlerimiz arasındaki sinerji, son zamanlarda daha görünür hale geldi. Yaratıcı endüstriler ile bu endüstrilerdeki turizm potansiyeline bakıldığında bu sinerji daha da belirginleşti." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile UNESCO iş birliğiyle "Herkesin Yararına" temasıyla düzenlenen "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı" yarın başlayacak.

Bakan Ersoy, konferansa katılacak ülkelerin temsilcileriyle Hilton İstanbul Bosphorus Hotel'de düzenlenen davette bir araya geldi.

Burada konuşan Ersoy, kültürel değerlerin, turizmin ayrılmaz bileşenleri olduğunu belirterek, "Doğa, tarihi mekanlar, kültür, sanat, müzik ve yemek dahil sahip olduğumuz en küçük şeyler bile kültürel değerlerimizdir. İşte bu düşünceyle bu konferansın Türkiye'nin değerlerini ve renklerini tanıtmak için iyi bir fırsat olacağına inanıyorum. Aynı zamanda dostluk ilişkilerimizi de daha ilerletmekte önemli katkıları olacaktır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm sektörünün, ekonomiye katkısı açısından düşünüldüğünde vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu bağlamda, kültür de turizmin önemli katkı sağlayıcılardan biri. Bugün de bizi bir araya getiren kültür." değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve turizm arasındaki iş birliğinin daha da geliştirileceğine inandığını aktaran Ersoy, "Turizm ile maddi ve manevi kültürel değerlerimiz arasındaki sinerji, son zamanlarda daha görünür hale geldi. Yaratıcı endüstriler ile bu endüstrilerdeki turizm potansiyeline bakıldığında bu sinerji daha da belirginleşti." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Türkiye'den iki örnek veren Ersoy, Gaziantep'in gastronomi dalında, Kütahya'nın ise zanaat ve halk sanatları alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"na katıldığına dikkati çekerek, bu etiketler dolayısıyla her iki şehrin de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekeceğinin altını çizdi.

"Kültürün nasıl kullanılacağı konusunda deneyimlerin paylaşacağı bir toplantı olacak"

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili de bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek konferansa yaklaşık 35 bakanın katılacağına dikkati çekti.

Kültürün ve turizmin önemine vurgu yapan Pololikashvili, "Bu sadece bir konferans değil. Bakanların ve meslektaşların bir araya gelerek, turizmi daha geliştirmek için kültürün nasıl kullanılacağı konusunda deneyimlerini paylaşacağı ve tartışacağı bir toplantı olacak." dedi.

Pololikashvili, İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunun altını çizerek, "Kültür ve turizm İstanbul'da bir arada. Burada olduğumuz için çok mutluyum. Bize gösterdiğiniz misafirperverliğiniz ve oluşturduğunuz bu güzel atmosfer için çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konferansa Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ve İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı Başkanı Ali Asgar Munisan'ın yanı sıra kültür ve turizmden sorumlu bakanlar ile dünya turizm ve kültür endüstrilerinin önde gelen isimleri katılacak.

Konferansın ilk gününde düzenlenecek Bakanlar Oturumu'nda, "Turizm ve kültür paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi" konusu ele alınacak. Diğer oturumlarda ise "Sürdürülebilir ve yaratıcı şehirler için kültürel turizm", "Somut olmayan kültürel mirasın korunmasında bir müttefik olarak sorumlu turizm" ve "Dijital dönüşüm yoluyla herkes için kültür turizminin sağlanması" başlıkları tartışılacak.

Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi Özel Sektör Taahhüdü'nün imza töreninin gerçekleştirileceği konferans kapsamında katılımcılar için çeşitli sosyal programlar ile tanıtım etkinlikleri de düzenlenecek.

Konferans 5 Aralık'ta sona erecek.