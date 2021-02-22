3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum
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3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

22.02.2021 20:50 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:00
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

İstanbul'da 26 yıllık karısı Hanife Yenisu'yu, oğlunun spor yaptığı dambılın demir çubuğu ile öldüren cani koca Erol Yenisu, emniyette; "Bana aşağılayıcı sözler söyledi, uykularım kaçtı. Sabah saatlerinde odada uyuyordu, oğlumun spor yaptığı demir çubukla başına vurarak öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

Pendik, Çamlık Mahallesi, Meşe Sokak üzerindeki bir sitede yaşanan olayda, 3 çocuk annesi Hanife Yenisu, başına aldığı darbe ile hayatını kaybetti. Kocası tarafından dambıl ile başına aldığı darbe ile hayatını kaybeden Hanife Yenisu'yu öldürdüğü ileri sürülen eşi polise teslim oldu.

DAMBIL DEMİRİ İLE EŞİNİ KATLETTİĞİ BELİRLENDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde öldürülen kadının 40 santimetre uzunluğundaki dambılın demir çubuğu ile başına vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum

ARALARINDA 2 YILDIR ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK VARMIŞ

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmada, başında ağır yara oluşan kadının, uyuduğu sırada öldürüldüğü öne sürüldü. Emniyete teslim olan Erol Yenisu'nun polise beyanında yaşanan dehşet anlarını anlattığı belirtildi. İddiaya göre, 26 yıllık çift 2 yıl önce şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrılmak istedi. Yakınlarının araya girmesi ile boşanma fikrinden vazgeçen ikili yılbaşı öncesinden yeninden kavga etmeye başladı.

"UYURKEN BAŞINA VURDUM"

Gözaltına alınan şüpheli koca emniyette verdiği ilk ifadesinde; "İkimiz arasında sorunlar oluyordu. Artınca ben 15 gün memlekete gittim, oradan döndükten sonra yine tartışma yaşandı. Bu tartışmada bana aşağılayıcı sözler etti. Sabaha kadar uyumadım. Eşim uyumuştu, oğlumun çalıştığı spor aletinin demir çubuğunu aldım. Yatakta uyurken başına vurdum. Evde sadece kızım vardı. O da odada değildi" dediği öne sürüldü.

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