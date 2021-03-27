3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı
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3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ilginç bir olay yaşandı. 3 çocuğunu ve ailesini terk ederek bir erkekle kaçan Emel Şimşek isimli kadın, çocuklarının 'geri dön' çağrısına kayıtsız kaldı. Bu kararla stüdyo buz keserken, canlı yayına bağlanan bir kişi de kadının kaçtığı şahsın dolandırıcı olduğu iddia etti.

Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir hikaye işlendi.

3 çocuk annesi Emel Şimşek, ailesini terk ederek Kocaeli'de erkek arkadaşı ile yaşamaya başlamıştı. Bir süredir ailesiyle görüşmeyen Emel Şimşek'e ulaşamayan ailesi canlı yayına katılmış, annelerinin eve dönmesi için çağrıda bulunmuştu. 'Beni merak etmesinler mutluyum' diyen Emel Şimşek, kavuşma anı sırasında annesinden uzak durarak tepki çekmişti.

BUZ GİBİ TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Emel Şimşek'in yayına bağlanan kızı annesine çağrıda bulundu. Emel Şimşek ise buz gibi tavırlarıyla Müge Anlı ve ekranları başındaki izleyiciyi şoke etti.

3 çocuğunu terk eden kadının kaçtığı adam dolandırıcı çıktı

ŞAHIS DOLANDIRICI ÇIKTI

Canlı yayında Emel Şimşek, Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ifade ederek çocuklarının çağrısına kayıtsız kalınca, stüdyodakilerin tepkisiyle karşılaştı. Canlı yayına katılanlar Fatih Sönmez'in Emel Şimşek'i dolandırdığını iddia etti. Emel Şimşek ise bu söylenenlere inanmamaları gerektiğini ve kendisinin Fatih Sönmez ile mutlu olduğunu ve onu çok sevdiğini belirtti.

3 çocuğunu biçare bırakıp gittiği adam dolandırıcı çıktı, kadının tepkisizliği stüdyodakileri çıldırttı

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- Servet Uzun
Servet Uzun
Haber Yorumları (1)
SEVGİ: soruyorum şimdi o üç çocuğu niye doğurdun ortada bırakmak için mı?
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
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