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3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

Demirören Haber Ajansı - Behçet Dalmaz - Güncel
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3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, evde elektrik kontağından çıkan yangında, anne, 3 çocuğunu uyandırarak evden çıkmalarını sağladı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde, evde elektrik kontağından çıkan yangında, anne, 3 çocuğunu uyandırarak evden çıkmalarını sağladı.

İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Bağlar Sokak'taki Maguli Sağlam'a ait tek katlı evde saat 03.30 sıralarında elektrik kontağındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken, yangına uykuda yakalanan anne Maguli Sağlam ve 3 çocuğu son anda kurtuldu. Komşuların ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

'YENGEM EVDEN SON ANDA ÇIKARTMIŞ'

Maguli Sağlam, duman kokusu ile yangını fark ettiklerini, uyandığında evin her tarafını alevlerin sardığını ve uykuda olan 3 çocuğunu alevlerin arasında son anda kurtardığını anlattı.

Karşı binadan yangını fark eden Şaban Sağlam ise yangının sabah saat 03.30'da çıktığını belirterek "Baktık alevler yükseliyor. Biz gelene kadar yengem uykuda olan 3 çocuğunu kurtarmıştı. İlk etapta kovalarla su çektik. Daha sonra itfaiye ekipleri, gelerek yangını söndürdü. Yengem ateşin yükseldiğini fark edince çocuklarını uyandırıp, evden son anda çıkartmış" diye konuştu. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı

Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Güncel

İpekyolu, İtfaiye, Bağlar, Yangın, Güncel, Haberler

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