3 Çocuğu da Yüksek Derecede Miyop

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde Nesibe- Mansur Ak çiftinin 4 çocuğundan 3'ünün sol gözleri yüksek derecede miyop. Nesibe Ak, 1 yaşında olan Efe Can'ı da aynı tehlikenin beklediğini belirterek, yetkililerden yardım istedi.



Markette çalışan Mansur ve ev kadını Nesibe Ak çiftinin Aynı çocukları 8 yaşındaki Muhammet, 11 yaşındaki Aleyna ve 13 yaşındaki Suda aynı kaderi paylaştı. Yeni Mahalle'de 2 odalı toprak evde yaşayan Muhammet, Aleyna ve Suda'nın sol gözleri, 10 ila 12 derecede miyop. Bugüne kadar birçok kez doktora giden kardeşlerden en büyük şansızlığı ise Suda yaşadı. 2 yaşındayken yüksek ateş nedeniyle sol gözündeki derecesi 12'ye çıkan Suda, derslerine güçlükle çalışabiliyor. 8'inci sınıfa gittiğini belirten Suda, "Her gün en az 4 saat sağlam gözümüze bandaj takmak zorundayız. Ancak utandığım ve alay edileceğinden korktuğum için okula giderken bandajı çıkarıyorum. Annem olmadan da bir yere gidemiyoruz" dedi.



Çocuklarını tedavi ettirmek istediklerini, ancak gerekli maddi imkana sahip olmadıklarını anlatan anne Nesibe Ak, 1 yaşında olan oğlu Efe Can'ın da aynı sorunu yaşamasından korktuğunu söyledi. Yetkililerden tedavi için yardım istediğini anlatan anne Ak, "Çocuklarım görme problemi yaşıyorlar. Üçünün de sol gözünde görme bozukluğu var. İlerlemesin, daha fazla sorun yaşamasınlar diye gözlerini bandajlıyorum. Bunu yaparken de büyük sorun yaşıyorlar. Bundan dolayı da sadece eve geldiklerinde gözlerine bandaj takabiliyorum" diye konuştu.



7'nci sınıf öğrencisi Aleyna ise evde annelerinin, okulda da öğretmenlerinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Tahtayı göremediği için öğretmeni tarafından en ön sıraya oturtulduğunu belirten Aleyna, en büyük korkusunun kendisiyle aley edilmesi olduğunu belirterek, "Bu durumdan dolayı ben de kardeşlerim de büyük üzüntü yaşıyoruz. Eve geldiğimizde ağlıyoruz. Annem teselli ediyor. Bu durumdan kurtulmak istiyoruz" dedi.