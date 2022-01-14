3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da farklı tarihlerde 1'i kız, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Enver İsmail, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da farklı tarihlerde 1'i kız, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Enver İsmail, tutuklandı.

Suruç ilçesinde bir aile çocuklarının cinsel tacize uğradığı iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, 2 küçük çocuğun daha cinsel tacize maruz kaldığı bilgisine ulaştı. Olayların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, geçen yıl aralık ayı ile bu yılın ilk günlerinde, 3 çocuğa cinsel tacizde bulunulduğunu belirledi. Polis, taciz şüphelisinin Suriye uyruklu Enver İsmail olduğunu tespit etti. Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 1 çocuk babası şüpheli, sorgusunda suçunu itiraf etti. Enver İsmail, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.Tacize uğrayan çocuklara ise psikolojik destek verildiği belirtildi.


3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

3 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

Son dakika! Tunus'ta devrimin yıl dönümünde Said'in kararlarının protesto edildiği eyleme müdahale

 Son dakika haberi: Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

Son dakika haberi: Sedefnur, polis sevgilisi uyuşturucu kullandığı için evlenmek istememiş

 Zam tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi

Zam tartışmasında kapıları baltayla kırılan kiracılar o anları anlattı: Suriye'de savaştayım sandım, bizi öldürebilirdi

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title