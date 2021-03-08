3 buçuk yaşındaki Enes, su kuyusuna düşerek öldü

KASTAMONU'da, evlerinin önünde bulunan su kuyusuna düşen 3 yaşındaki Enes A., hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde İhsangazi ilçesine bağlı Afşar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan Enes A., aniden ortadan kayboldu. Meraklanan ailesi Enes A.'yı aramak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sırasında Enes A.'nın ayakkabısı, su kuyusunun başında bulundu. Enes A.'yı arayan yakınları, su kuyusuna bakmaya karar verdi. Su kuyusundan çıkarılan Enes A., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Minik Enes, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Enes A., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı