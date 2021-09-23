3. Bandırma Kitap Günleri'nin 3. günü de dolu dolu geçti

Yazar Gürkan'a, program sonrası Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından plaket verildi.

Bandırma Kitap Günleri'ni dolu dolu bulduğunu belirten Tarihçi yazar Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan, "Güzel bir ortam oldu, herkesin emeğine sağlık. Kitap gününde bizi sevenlerle biraya geldik. Benim için güzel bir gündü" dedi.

BAŞKANDAN BANDIRMA'LI YAZARLARA PLAKET…

Bandırma Kitap Günleri etkinlikleri büyük ilgi ile devam ederken, 3. cüsü gerçekleştirilen Kitap Günlerine katılan Bandırma'lı yazarlar kendilerine ayrılan standlarda okuyucularıyla buluşup kitaplarını imzaladı. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun yazarları gezerek sohbet ettikten sonra yazarlara da plaket hediye etti.

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