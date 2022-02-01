Üç aylar bugün akşam namazı ile başladı. Herkesin 3 ayları mübarek olsun. Peki, Receb ayının ilk gece duası nasıl okunur? Recep ayı ilk gecesinde okunacak dua nedir? 2022 Recebi Şerif ayı duaları ve zikirleri nelerdir? 3 aylar duaları ve ibadetleri! Receb ayında okunacak dualar ve zikirler! Receb ayında yapılacak ibadetler nelerdir?

3 AYLAR NE ZAMAN 2022?

Üç aylar Receb ayının 1. günü başlayacaktır. 2022 yılında 3 aylar 2 Şubat 2022 tarihinde başlayacak. Recep ayının ilk günü 2 Şubat 2022 tarihine denk gelmektedir.

RECEP AYI NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

RECEBİ ŞERİF AYI DUASI NEDİR?

--- Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi;" Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÜÇ AYLARDA ÇEKİLECEK TESBİHLER

Receb'in ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namazı kılınır. Samimiyetle günahların affı istenip 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. Daha sonra 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "la ilahe illallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye bu tesbihe devam edilir.

Bu hal üzere üç ayların sonunda 90 bin kelime-i tevhid çekmeliyiz.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

MÜBAREK "ÜÇ AYLAR" DUALARI

Bi'smi'llahi'r-rahmani'r-rahim

Allahümme barik lena fi recebe ve şa'ban ve belliğna ramazan vahtim lena bi'l-iman ve yessir lena bi'l-kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defaSübhana'llahi'l- hayyil- kayyum

İkinci 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- ehadi's-samed

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Sübhana'llahi'l- gafuri'r- rahim

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya latifu celle şanühü

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya rezzaku celle şanühü

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya azizü celle şanühü

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

İlk 10 GÜN 100 defa Ya erhame'r- rahimin

İkinci 10 GÜN 100 defa Ya gaffarü'z- zünüb

Üçüncü 10 GÜN 100 defa Ya 'atika'r- rikab

ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU

Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

RECEP AYININ HER ON GÜNÜNÜN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahirrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

(Kaynak : Safûri, Nüzhetü'l-mecâlis - Enisü'l-celis hamişi)

RECEP AYI 2022 İLK 10 GÜNÜ (2 ŞUBAT-11 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının ilk 10 gününde 100 kere [Sübhanelhayyilgayyûm] zikri çekiliyor.

RECEP AYI 2022 İKİNCİ 10 GÜNÜ (12 ŞUBAT-21 ŞUBAT) ARASI ZİKRİ

Receb ayının ikinci 10 gününde 100 kere [Sübhanellahilehadissamed] zikri çekiliyor.

RECEP AYI 2022 ÜÇÜNCÜ 10 GÜNÜ (22 ŞUBAT-3 MART) ARASI ZİKRİ

Receb ayının üçüncü 10 gününde 100 kere [Sübhanellahirrauf] zikri çekiliyor.

3 AYLARIN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

Üç aylar Regaib Kandili ile başlıyor. Hz. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın yani Rasûl-i Ekrem Efendimiz; "Receb Allah"ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır."buyurarak üç ayların bizler için ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu buyuruyor. Üç aylar Recep Ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan Ayı ile sona eriyor.

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