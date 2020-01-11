3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2)
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3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2)

ADINA SENET DÜZENLENMİŞ Uşak'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın ormanlık alana gömülü halde cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi.

11.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 11.01.2020 21:26
3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2)

ADINA SENET DÜZENLENMİŞ 

'ta, 3 aydır kayıp olan 'nın ormanlık alana gömülü halde cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi. Ayrıca ekipler, Özkaya'ya ait olduğunu belirledikleri otomobilin de sanayi sitesinde parçalanmak için depoda bekletildiğini tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmanın ardından Gülsüm E., Faruk G., İskender A. ve Serkan F., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Özkaya'nın, yumurta üreticiliği yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kızının olduğu öğrenildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Kaynak: DHA
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