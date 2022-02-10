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3 ay önce yapılan yol çöktü

Demirören Haber Ajansı, Fatih Poyraz - Güncel
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3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan yol çöktüANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan ve yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, tamamen çöktü.

3 ay önce yapılan yol çöktü

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan ve yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, tamamen çöktü.

Seğmenler Mahallesi mevkisinde 3 ay önce yapılan asfalt yolun, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Zubeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka tarafındaki bölümünde aşırı yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Önceki gün ise aynı bölgede yol, tamamen çöktü. Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlendi. Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden görüntü

Çöken yoldan görüntü

Hastane ve okuldan görüntü

Mahalle sakini ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan yol çöktü

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Şehit, Güncel, Haberler

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