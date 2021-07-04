3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi

3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesindeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan yol 3 ay önce çöktü.

ADANA'nın merkez Sarıçam ilçesindeki birçok mahalleye ulaşım sağlayan yol 3 ay önce çöktü. Yarısı çökünce tek şeride düşen yolun bazı bölümlerinde de derin çatlaklar oluştu. Mahalle halkı, facia yaşanmadan yolun bir an önce yapılmasını istedi.

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare, Menekşe, Karaömerli, Kılbaş gibi birçok mahalleden geçip, kentin güney bölgesi ile Çukurova ilçesine bağlanan ana yolda 3 ay önce çökme yaşandı. Yarısının çökmesiyle tek şeride düşen yola belediye ekipleri, bariyerlerle önlem aldı. Ancak o günden bu yana yolda herhangi bir onarım yapılmadı. Yer yer derinliği 1,5 metreyi bulan çatlakların da oluştuğu yolda, araçların geçişi sırasında tehlike yaşanıyor. Mahallede yaşayanlar ise günden güne aşağıya doğru kayan yolun yapılmasını istedi.

'ÖLÜM MÜ OLMASI LAZIM'Yaklaşık 15 yıldır mahallede görev yaptığını söyleyen Karaömerli Mahallesi muhtar azası Ersoy Kaya, "Burası çok tehlikeli ve her zaman çöküyor. Buraya ne yapılması gerekiyorsa artık yapılsın. Bu yol merkez yolumuz bizim. Buradan çok araç geçiyor. Başvuru yaptığımızda gelip üzerine moloz döküp gidiyorlar. Sonra bir daha göçüyor. Yolun yapılması için facia mı bekleniyor?" dedi.


- Adana
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
Adı yasak aşk skandalına karışan eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasına Türk usulü kebaplı kutlama
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
Gıda ürünlerinin bulunduğu buzdolabına girip videosunu paylaştı, tepki gelince sildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Tarkan Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
3 ay önce çöken yol için 'çalışma yok' tepkisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 10:49:14. #1.14#

title