3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı
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3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı

05.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:38

Konya'nın Halkapınar ilçesinde Murat Işıklı, Barış İçöz ve Hüseyin Temel adlı arkadaşlar kaldıkları bağ evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Konya'da bir bağ evinde; Murat Işıklı, arkadaşları Barış İçöz ve Hüseyin Temel ile birlikte ısınmak için kömür sobasını yaktı. 3 arkadaş, alkol alıp yattı.

ÜÇÜNÜN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Barış İçöz'ün babası Şeref İçöz, oğlunun eve dönmemesi üzerine saat 04.00 sıralarında bağ evine gitti. Oğlu ile 2 arkadaşını hareketsiz halde bulan ve evin dumanla dolu olduğunu fark eden baba İçöz, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Adrese giden sağlık görevlileri 3 arkadaşın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek, hayatlarını kaybettiğini belirledi.

3 arkadaşın cansız bedeni, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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