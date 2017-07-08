3 Arkadaş Sis Bastırınca Uludağ'da Kayboldu

Uludağ'a kamp yapmak için gelen 3 arkadaş, aniden bastıran siste yollarını kaybetti.



Yaz aylarında da doğa sporcuları için vazgeçilmez olan Uludağ'da 3 arkadaşın zirve tırmanışı yarıda kaldı. Yanlarına kılavuz almadan kamp yapmak için Uludağ'a tırmanan E.Ö, K.E. ve M.Y. isimli üç arkadaş havanın yoğun sisli olması sebebiyle yönlerini kaybetti. saat 19.00'da 156 jandarma ihbar hattını arayarak kaybolduklarını bildiren gençler için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri seferber oldu.



Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan 3 arkadaşı coğrafi konum belirleme sistemi üzerinden yerlerini tespit etti. Arama kurtarma faaliyeti sonucunda kampçılara 22.30 sıralarında Sarıalan bölgesindeki küçük bakacak mevkiin ulaşıldı.



Uludağ Jandarma Karakoluna getirilen gençler, sağlık kontrollerinden geçirildi. - BURSA