3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? İlk ne zaman başladı? 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi nedir?
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? İlk ne zaman başladı? 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi nedir?

01.12.2020 23:59 | Son Güncelleme: 02.12.2020 00:12
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? İlk ne zaman başladı? 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi nedir?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanıyor? En özel günler arasında yer alan Dünya Engelliler Günü vatandaşlarda merak uyandırdı. İlk ne zaman başladı?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılından bu yana 3 Aralık günü Birleşmiş Milletler tarafından uluslarararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Dünya Engelliler Günü ne zaman kutlanıyor? En özel günler arasında yer alan Dünya Engelliler Günü vatandaşlarda merak uyandırdı. İlk ne zaman başladı? İşte detaylar haberimizde...

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Toplumsal bilinç ve farkındalığın arttırılması için 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak kutlanır. Haberimizde, Dünya Engelliler Günü'nün anlamı ve önemine erişebilirsiniz.

Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık, o gün itibariyle tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile belirlenmiş bir gün.

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Bugün gerek sosyal yaşamda gerekse iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan ve yaşamın birçok alanında çeşitli "engeller" ile karşılaşan engelli yurttaşlar sorunlarını dile getirecek.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir? İlk ne zaman başladı? 3 Aralık Engelliler Günü'nün anlamı ve önemi nedir?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM'nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.

ENGELLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Engeller engelliler için engel değil, engelliler için en büyük engel biziz."

Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız."

"Adımlarınızın biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyüşümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir."

Engelli olmak sorun değil, engelliye engel olmak sorundur.

En büyük engel, engellenmektir.

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