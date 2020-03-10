3. Acı Ot Festivali için geri sayım Bodrum, Muğla ve ilçeleri ile Ege'nin pek çok bölgesinden özel turların düzenlendiği ve milyonları buluşturan Acı Ot Festivali, bu yıl 14-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival açılışı, 14 Mart 2020 Cumartesi günü saat 11.00'de Ortakent Köyiçi mevkiinde yapılacak. Ege'nin yöresel lezzetlerini, el emeği göz nuru yöresel tasarım ve ürünlerini görücüye çıkaran ve Bodrum'a baharı müjdeleyen festivalde bu yıl 250'nin üzerinde yöresel lezzet standı kurulacak. Festival süresince Bodrum'un seçkin bazı mekanları da yöresel lezzetlerini özel indirimlerle sunacak.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ ŞEFLER ACI OT FESTİVALİ'NDE

Acı Ot Festivali bu yılki etkinliklerinde birbirinden ünlü şefleri ağırlayacak. Konuk şefler, yemek şovlarını festival konukları için yapacak. Yaptıkları balık yemekleriyle ünlenen Şef kardeşler Mehmet ve Faruk Gezen, ünlü sunucu Alp Kırşan'ın moderatörlüğünde özel bir performans sergileyecek. Festival süresince sunum yaparak festivale lezzet katacak diğer şefler ise Zekeriya Yıldırım, Özlem Mekik, Rafet İnce, Hasan Paydaş, Nihat Değirmenci, Ayvaz Akbacak, Eyüp Kemal Sevinç, Mehmet Yalçınkaya olacak.

İki gün boyunca devam edecek Acı Ot Festivali kapsamında "Mis Gibi Müsgebi" sergisi de açılacak. Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bahçesinde kurulacak sergide, eski Bodrum ve Ortakent fotoğrafları beğeniye sunulacak.

KONSERLER, KÜLTÜR GEZİLERİ VE SOHBETLER

Bodrum'un en lezzetli buluşması olarak nitelendirilen ve kentin geleneksel kimliğini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Acı Ot Festivali, bu yıl konserlerle de renklenecek. Türkiye'nin pek çok kentinden özel turlarla konukların akın edeceği festivalde, Bodrumlu sanatçı Reha Ergene ile Rasim Eriş ve ekibi türküleriyle konukları mest ederken, Uğurcan Helvacı da zeybek oyunları ile sahnede olacak. Karya Çiçekleri Spor Kulübü, Uğur Koleji Halk Oyunları ekibi ve Doğa Koleji Bandosu da yöresel ezgiler ve halk oyunları gösterileri ile festivalde yer alacak.

14-15 Mart tarihlerinde Ortakent Köy içinde gerçekleştirilecek Acı Ot etkinlikleri kapsamında, her gün saat 14.00'da Müsgebi Kültür Gezisi de düzenlenecek. Sanat Tarih Uzmanı Zeynep Atılgan rehberliğindeki geziye katılanlar, yüzyıllar içinde "Episkopi", "Müsgebi" ve "Bağarası" gibi isimlerle anılan Ortakent Mahallesi'nin tarihi evleri, sarnıçları ve yel değirmenlerini görme fırsatı bulacak.

GOCA GAVE'DE ATÖLYE VE SÖYLEŞİ GÜNLERİ

Festival süresince Goca Gave söyleşileri de tüm gün boyunca devam edecek.

İlk gün saat 13.00'te Süleyman Yıldırım ile "Ege Mantarları", saat 14.00'te Öncel Erkal ile "Dededen Toruna Organik Zeytinyağı Sabun Yapımı", saat 14.30'da Genç Girişimci Aslı Aksoy ile "Genç Tarım Yatırımcılığı", saat 15.30'da Slow Food ile "Dudukız Duman ile Bodrum Desti Peyniri" yapım atölyesi, saat 17.00'de Funda Şentürk'ün "Probiyotik Bakterilerle Laktofermente" atölyesi Goca Gave'de festival konuklarını ağırlayacak.

Festivalin ikinci günü olan 15 Mart Pazar günü saat 13.00-13.30 arası Süleyman Yıldırım'la "Arıcılık ve Bal Üzerine" söyleşi, saat 14.00-14.30 arası Erman Aras ile "Narenciye Ürünlerinden Katma Değerli Ürünün Ekonomiye Katkısı" söyleşisi, saat 15.00-16.00 arası yöresel lezzetler eşliğinde 'Slow Food Hareketi Nedir' konulu sunum ve saat 16.30-17.00 arasında da Pelin Dumanlı ile "Bodrum'un Yerel Lezzetlerini Daha İyi Nasıl Tanıtırız" temalı bir söyleşi gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler