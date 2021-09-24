2v2 CS: GO turnuvası Red Bull Flick özel haritalarında devam ediyor

2v2 CS: GO turnuvası Red Bull Flick bünyesinde play off'a yükselen ilk takımlar da belli olmaya başladı. Yapı Kredi Play, TurkNet, AGON by AOC ve HyperX partnerliğinde Türkiye'nin en iyisi olmak isteyenlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan Red Bull Flick için tasarlanan 8 yeni harita oyuna farklı bir soluk getirdi.

Red Bull Flick'te geçtiğimiz sene mücadeleler 5 özel haritada bayrak tutma modunda yapılırken, bu sene karşılaşmalar alan ele geçirme modunda oynanıyor. Her haritada 3 ele geçirme alanı bulunuyor. Bu alanlarda biri her 60 saniyede bir etkinleşirken oyuncular da alanları ele geçirmek için kıyasıya mücadele veriyor. 3 raunt üzerinden oynanan oyunda, haritayı kazanmak için iki raunt kazanmak yeterli oluyor. Ayrıca bu seneki haritalar farklı levellerden oluşan bir sisteme sahip. Turnuvada ilerleyen takımlar, -2'nci kattan 2'nci kata kadar olan haritalarda da bir üst kata çıkma imkanı buluyor.

Wing: 5 Lobby ile Red Bull Flick Play-off'u Garantisi

5 haritanın bulunduğu elemelerde, katılımcıların tümü mücadeleye -2'nci kat olan 'Digital Archives'de başlıyor. Oyuncular sırasıyla '-1'inci kat - Control Room', '0'ıncı kat - City Palace', ve '+1'inci kat - Sky Platform' haritalarını geçerek, elemelerin finalinde '+2 - Wing: 5 Lobby' haritasında mücadele veriyor. Wing: 5 Lobby haritasını geçen takım ise play-offlara ismini yazdırmış oluyor.

Red Bull Flick Haritaları

Eleme Haritaları

Digital Archives: Karmaşık bir yapıya sahip olmayan, geniş ve açık bir harita olan Digital Archives'ın en büyük özelliği sörf rampalarıyla bölgeler arası geçişlerin kolaylıkla yapılması.

Control Room: Digital Archives haritasının aksine ufak ve karmaşık bir yapıya sahip. Bu haritada ise bölgeler arası geçişi kolaylaştırmak için belirli yerlere teleferikler yerleştirilmiş.

City Palace: Oyuncuların nişan alma yeteneklerini ön plana çıkarmak için tasarlanmış bir harita diyebiliriz. Bu haritada orta tepe noktasına asansörlerle hızlıca tırmandığınızda, rakibinizi karşınızda bulmanız işten bile değil.

Sky Platform: İsminden de anlaşılacağı üzere oyuncuları hız ve yükseklik odaklı bir mücadele beklemekte. Belirli bölgelere yerleştirilen zıplama platformlarıyla hızlı hareket ederken, rakibinize de nişan almanız ve isabetli atışlar yapmanız gerekiyor.

Wing: 5 Lobby: Bu harita ise elemelerden finale yükselmek için son durak. Diğer haritalarda rakiplerini eleyerek 'yükselen' oyuncular, bu haritayı da başarıyla geçtikleri zaman isimlerini finale yazdırma imkanı buluyor. Son derece büyük bir harita olan Wing: 5 Lobby'de ışınlanma portallarıyla ele geçirme yerlerine yaklaşmanız ve rakiple mücadeleye girmeniz kolaylaşıyor.

Final haritaları

Wing: 5 Dex: Bu harita basit gibi gözükse de oyuncunun CS: GO yeteneğini yansıtan en iyi haritalardan biri diyebiliriz.

Wing: 5 Flux: Sörf rampaları ve zıplama platformlarını içinde bulunduran bu haritada yine hız ve yükseklik ön plana çıkıyor.

Wing: 5 T3L-P0RT: Finallerin bu en büyük haritasında, ışınlanma portalları işinizi hem kolaylaştıracak hem de zorlaştıracak gibi görünüyor.

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