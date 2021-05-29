29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
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29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

29 Mayıs 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Beynelmilel

02:30 Beynelmilel

04:20 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

06:10 Güzel Köylü

09:30 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Menajerimi Ara

16:15 En Güzel Bölüm

16:45 Akrep

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı
29 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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