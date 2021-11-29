29 Kasım Pazartesi yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 29 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 29 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 29 Kasım Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 29 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

29 KASIM PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 12:15

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00

Senin Hayatın 18:10

Show Ana Haber 18:45

18:45 Üç Kuruş 20:00

Aziz 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

Müge Anlı ile Tatlı Sert 10:00

Gün Ortası 13:00

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00

Esra Erol'da 16:20

ATV Ana Haber 19:00

19:00 Kalp Yarası 20:00

KANAL D YAYIN AKIŞI

Neler Oluyor Hayatta 09:00

Evim Şahane 11:00

Gelinim Mutfakta 13:00

Ece Üner ile Susma 15:45

Kanal D Ana Haber 19:00

19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00

Büyük Oyun 23:45

FOX TV YAYIN AKIŞI

Çağla ile Yeni Bir Gün 10:45

En Hamarat Benim 13:00

Fulya ile Umudun Olsun 16:00

Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00

19:00 Yasak Elma 20:00

Evlilik Hakkında Her Şey 23:45

STAR TV YAYIN AKIŞI

Mesut Yar ile Bugün 07:00

Sabahın Sultanı Seda Sayan 09:45

Gerçeğin Peşinde 13:00

Kiralık Aşk 16:00

Star Haber 18:30

18:30 Hükümet Kadın 2 20:00

Hükümet Kadın 2 22:30

TV8 YAYIN AKIŞI

8'de Sağlık 07:15

Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa 08:30

Masterchef Türkiye 2021 11:15

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00

Masterchef Türkiye 2021 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI

Gönül Dağı 11:45

Bizim Köyün Kızları 14:00

Seksenler 16:45

Ana Haber 19:00

19:00 İddiaların Aksine 19:55

Alparslan: Büyük Selçuklu 20:00

Teşkilat 23:45

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