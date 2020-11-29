29 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
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29 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:47
29 Kasım 2020 Star Yayın Akışı

29 Kasım 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Şah Mat

01:30 Şah Mat

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02:15 Selfi

03:00 Görevimiz Tehlike 2

03:30 Sol Yanım

05:30 Erkenci Kuş

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

14:00 Menajerimi Ara

15:30 Sefirin Kızı

16:00 Sol Yanım

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara

Kaynak: InterSinema.com

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