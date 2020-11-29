29 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı
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29 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

29.11.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.11.2020 06:47
29 Kasım 2020 Kanal d Yayın Akışı

29 Kasım 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Bir Annenin Günahı

00:30 Hekimoğlu

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02:15 Gelinim Mutfakta

03:30 Müzik Arası

04:30 Küçük Ağa

04:30 Arda'nın Mutfağı

05:15 Küçük Ağa

05:45 Ankara'nın Dikmeni

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Bir Annenin Günahı

14:15 Hekimoğlu

16:00 Çarkıfelek

17:00 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:45 Bir Annenin Günahı

23:45 Bir Annenin Günahı

Kaynak: InterSinema.com

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