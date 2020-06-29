29 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 29 Haziran 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:30 Çok Akustik 02:00 Efsane 02:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi 04:00 5N 1K 04:15 Müzik Arası 04:45 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Güneşi Beklerken 13:00 Hayat Tamircisi 13:15 Aşk-ı Memnu 14:30 Arda ile Omuz Omuza 15:15 Yumurcak 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 17:00 Dokunmayın Şabanıma 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Yüz Numaralı Adam 21:45 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Efsane Kaynak: InterSinema.com