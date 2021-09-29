29 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Maç Saati

02:45 Maç Saati

04:30 Maç Saati

06:00 Maç Saati

06:15 Beın Süper Lig

08:00 Trio

09:00 Yeni Gün

11:00 Gamer

12:00 Arşiv Süper Lig

12:30 Sporun Mabetleri

13:00 Taraftar

14:00 Futbolun Şehirleri

15:00 beIN Süper Lig

16:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe

16:45 beIN Süper Lig

17:00 A. Hatayspor - Fenerbahçe

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Galatasaray - Göztepe

19:45 beIN Süper Lig

20:00 Galatasaray - Göztepe

21:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio

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