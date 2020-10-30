29 Ekim'de gazilere protokol skandalı 'Size deri koltuklar bize plastik sandalyeler' Kaynak Yeniçağ: 29 Ekim'de gazilere protokol skandalı 'Size deri
30.10.2020 12:05 | Son Güncelleme: 30.10.2020 12:12
Zonguldak Belediyesi'nin Atatürk Anıtı önünde düzenlediği 29 Ekim töreni skandal bir görüntüye sahne oldu. Törende protokol deri koltuklarda olası bir yağmurdan korunmak için tenteli bölüme oturtulurken, gazilerin açıkta ve plastik sandalyelerde oturduğu görüldü.
Cumhuriyet'in 97. yılı ülke genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında tedbirlerle kutlandı. Zonguldak'ta düzenlenen kutlama töreninde ise skandal görüntülere imza atıldı.
GAZİLER PLASTİK SANDALYEDE
Tele 1'de yer alan habere göre, Zonguldak Belediyesi'nin Atatürk Anıtı önünde düzenlediği törenlerde gazilere yapılan saygısızlık tepkilere neden oldu. Söz konusu törende protokolün deri koltuklara oturtulduğu ve olası bir yağmura önlem olarak tenteli bir alana alındığı görülürken, gazilerin plastik sandalyelerde protokol için ayrılan bölümün dışına oturtulması kutlamaları gölgede bıraktı.
Gazilere yapılan saygısızlık sosyal medyada da tepki çekti.