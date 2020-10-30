29 Ekim'de gazilere protokol skandalı 'Size deri koltuklar bize plastik sandalyeler' Kaynak Yeniçağ: 29 Ekim'de gazilere protokol skandalı 'Size deri

Zonguldak Belediyesi'nin Atatürk Anıtı önünde düzenlediği 29 Ekim töreni skandal bir görüntüye sahne oldu. Törende protokol deri koltuklarda olası bir yağmurdan korunmak için tenteli bölüme oturtulurken, gazilerin açıkta ve plastik sandalyelerde oturduğu görüldü.