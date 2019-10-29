29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı

TCG Tufan'dan genel ve detay görüntüler Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler Çocukların marş okuması Abdurrahman Çelik ile röportaj Gemiden görüntü Yalova Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot,...

29.10.2019 14:46
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı

TCG Tufan'dan genel ve detay görüntüler

Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

Çocukların marş okuması

Abdurrahman Çelik ile röportaj

Gemiden görüntü Yalova

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı.

Hücumbot hakkında ziyaretçilere bilgi veren askeri personel, daha sonra gruplar halinde hücumbota aldıkları vatandaşlara gemiyi gezdirdi.

Kaynak: AA

VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı
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