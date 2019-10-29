29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı
TCG Tufan'dan genel ve detay görüntüler Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler Çocukların marş okuması Abdurrahman Çelik ile röportaj Gemiden görüntü Yalova Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot,...
TCG Tufan'dan genel ve detay görüntüler
Vatandaşlardan genel ve detay görüntüler
Çocukların marş okuması
Abdurrahman Çelik ile röportaj
Gemiden görüntü Yalova
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yalova İskelesi'ne demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Tufan" adlı hücumbot, halkın ziyaretine açıldı.
Hücumbot hakkında ziyaretçilere bilgi veren askeri personel, daha sonra gruplar halinde hücumbota aldıkları vatandaşlara gemiyi gezdirdi.
VİDEO: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - TCG Tufan ziyarete açıldı