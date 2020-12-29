29 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
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29 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

29.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 29.12.2020 06:46
29 Aralık 2020 Star Yayın Akışı

29 Aralık 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Akrep

00:30 Dizi

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

03:00 Şah Mat

03:15 Ölüm Dövüşü

04:30 Türk Müziği

04:30 Geniş Aile

05:30 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Sefirin Kızı

20:00 Neşeli Hayat

20:00 Dizi

22:30 Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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