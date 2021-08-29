29 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
29 Ağustos 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
02:30 Erkenci Kuş
04:00 Kaçak Gelinler
06:15 Medcezir
08:45 Çizgi Film Kuşağı
09:15 Erkenci Kuş
11:45 Bir Demet Tiyatro
13:45 Kazara Aşk
16:45 En Güzel Bölüm
17:00 Delisin
18:45 Star Haber
20:00 Vizontele Tuuba
22:30 Vizontele Tuuba
Kaynak: InterSinema.com