29 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 29 Ağustos Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31583 sayılı Resmi Gazete
29 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ağustos Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Ağustos 2021 Pazar Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?
Resmi Gazete bu günün kararları neler? 29 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 29 Ağustos Pazar günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.
RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?
29 AĞUSTOS PAZAR RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Bursa Uludağ Üniversitesi Dijital Dönüşüm ve Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait Tamamlama Vizesi Yapılan Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
–– 2021 Yılı Temmuz Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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