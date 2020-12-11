286 Alan kodu nerenin? Çanakkale alan kodu kaç? 0286 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?
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286 Alan kodu nerenin? Çanakkale alan kodu kaç? 0286 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

11.12.2020 16:20 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:25
286 Alan kodu nerenin? Çanakkale alan kodu kaç? 0286 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0286 bu alan kodlarından birisidir. Peki 286 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Çanakkale'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0286 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Çanakkale'nin alan kodu kaçtır? 286 neresi, nereye ait, nereden aramış?

286 NERENİN ALAN KODU?

0286 : ÇANAKKALE

0286 alan kodu Çanakkale iline aittir. Çanakkale'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0286 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Çanakkale'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 286 kodu yazar.

0286 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0286 telefon kodu Çanakkale iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Çanakkale şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 286 'dır. Yani Çanakkale'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0286 kodu geçmektedir.

ÇANAKKALE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Çanakkale'nin alan kodu 0286 'dır. Çanakkale'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0286 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Çanakkale ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.

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