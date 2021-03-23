28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu

23.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 23.03.2021 20:49

Şişli'de ailesiyle birlikte yaşayan 28 yaşındaki bir genç, sabah saatlerinde annesi tarafından odasında ölü bulundu. Olayın ardından inceleme yapan polis ekipleri tarafından gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü bulundu. Gencin cenazesi çıkartıldığı esnada annesinin feryatları yürekleri dağladı.

İstanbul'un Şişli ilçesinin Paşa Mahallesi'ndesaat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir süredir işsiz olan 28 yaşındaki Doğan Aydoğan, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi ailesiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Bir süre sonra gencin odasına çekilmesi sonrası anne ve babası da uyumaya başladı. Sabah saatlerinde uyanan anne Aydoğan, oğlunun odasından ses çıkmaması üzerine içeriye girdi. Gencin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören anne ve babası sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

ODASINDA 10 TÜP ÇAKMAK GAZI BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin üzerinde yaptığı tetkikler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ölümüyle ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda gencin odasında yaklaşık 10 adet çakmak gazı tüpü ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerin ardından gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Gencin ölüm nedeni burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacak. Öte yandan gencin ölüm haberini alan yakınları da evin önüne geldi. Cenaze çıkartıldığı esnada ise gencin annesinin feryatları yürekleri dağladı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Jason Statham Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 20:50:08. #1.15#
title