28 Temmuz Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamalar

Bugün, yani 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü yayımlanan Resmî Gazete'de dikkat çeken kararlar ve ilanlara dair tüm içerikler açıklandı. Vatandaşlar, ilgili PDF dosyasını indirerek hem kanuni düzenlemeleri hem de yürütme ve yargı bölümlerine dair ayrıntıları görebiliyor. Günlük duyuruların yanı sıra, resmi atama kararları ve mevzuat değişiklikleri de bugünkü sayıda yer alıyor. Peki, Resmî Gazete'nin bugünkü içeriğinde hangi kararlar mevcut?

YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLARI

28 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete'de TBMM tarafından kabul edilen kanunlar yayımlanmıştır. Bu kanunlarda sosyal politika, kamu yönetimi ya da ekonomik düzenlemelere ilişkin önemli maddeler yer almaktadır.

YÜRÜTME VE İDARİ BÖLÜM

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile bazı önemli hükümler Resmî Gazete'de yer almıştır. Özellikle 7452 Sayılı Olağanüstü Hal uygulamaları kapsamında yeni yapıların finansmanı ve sınır hatlarının belirlenmesi gibi düzenlemeler dikkat çekicidir.

ATAMA KARARLARI

2025/321046 sayılı Resmî Gazete'de pek çok devlet kurumunda yeni atamalar duyurulmuştur. Hâkim ve savcılar ile çeşitli bürokraside görevli kişiler için görev yerleri değiştirilmiş; yeni görevlendirmeler ve disiplin düzenlemeleri bu kısımda açıklanmıştır.

YÖNETMELİKLER

Resmî Gazete'de çok sayıda yönetmelik değişikliği yayımlanmış olup, yangın güvenliği, raportörlük düzenlemeleri ve öğretim personeline ilişkin yönetmelikler öne çıkmaktadır.

TEBLİĞLER

İthalatla ilgili tebliğlerde güncellemeler yapılmış, hayvancılık ürünleri ithalatına dair kriterler ile kota ve tarife kontenjanlarına ilişkin değişiklikler Resmî Gazete'de yer almıştır.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi kararları ile Yargıtay içtihatları yayımlanmış; belli başvuru numaralara ilişkin denetimler ve hukuki çözümler bu bölümde okuyucuya sunulmuştur.

İLANLAR BÖLÜMÜ

– Yargı ilanları

– Artırma-eksiltme ve ihale ilanları

– Çeşitli resmi duyurular

Bu bölümde kamusal ihaleler, mahkeme duyuruları ve tasfiye edilen kooperatif ya da şirketler gibi ilanlar yer almaktadır.

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