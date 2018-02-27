28 Şubat Sürecinde Yaşadıklarını Unutamıyor

28 Şubat sürecinde öğretmenken zulme uğrayan Firdevs Kılınç, "Gördüğüm baskılara rağmen başörtümü çıkartmadım" dedi.

Firdevs Kılınç, 1994 yılında Sivas'ın Gemerek ilçesine atandığını ve 28 Şubat sürecinde 3-4 yıllık öğretmen olduğunu ifade etti. 28 Şubat sürecinde, başta okul müdürü olmak üzere milli eğitim müdürü ve pek çok kişi tarafından başını açması konusunda sürekli baskı gördüğünü ifade eden Kılınç, bu baskılara rağmen başörtüsünü çıkarmadığını belirtti.

Sivas'ta çalıştığı sırada okul müdürünün 28 Şubat'tan sonra odasına çağırdığı ifade eden Kılınç, "Müdür bana dedi ki 'Firdevs hanım, milli eğitim müdürü bana kızıyor, sadece ve sadece senin okulunda pislik kaldı, temizle bu pisliği' dediğini belirtti. Ben pislik değilim, inancımdan dolayı bunu örtüyorum gibi polemik yaşadık. O dönemde ortanca kızıma hamile kaldım ve bu süreç nedeniyle hamileliğim biraz sıkıntılı ve stresli geçti. Zor geçen o dönemi raporla geçirdik" dedi.

"HAMİLEYKEN ÇOK AĞIR BASKI ALTINDAYDIM"

Hamileliğinin ilk 4 ayının "okulumu, öğrencilerimi bırakacağım. Onlardan nasıl ayrılacağım" korkusuyla geçtiğini anlatan Kılınç, bu korkular içerisinde zor bir hamilelikle tayin dönemi geldiğini ve tayinin Hatay'ın Altınözü ilçesi İmam Hatip Lisesine çıktığını kaydetti. Kılınç, "Ortanca kızım epilepsi hastası ve hafif şekilde zihinsel engelli. 1,5 yaşından bu yana tedavi görüyor. Ona hamileyken çok ağır baskı altındaydım. Sanki öğretmenliği bırakırsam her şey bitecek gibi geliyordu muhtemelen o dönemin kızıma etkisi oldu. Sağlık sorunu bizi çok yıprattı" ifadelerini kaydetti.

( Adem Karagöz - Satuk Buğra Güney/İHA)