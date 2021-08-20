Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ
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Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yakalama kararı verilen sanıklar arasında bulunan emekli general İlhan Kılıç, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat davasında yakalama kararı verilen sanıklar arasında bulunan emekli general İlhan Kılıç, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ
Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber... 28 ŞUBAT DAVASINDA YAKALAMA KARARI VERİLEN İLHAN KILIÇ ADLİYEYE GETİRİLDİ - Haberler
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