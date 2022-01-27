28 Ocak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bu dönemin bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri ne zaman?
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Milli Savunma Bakanlığı'nın bedelli askerlik sevk ve celp tarihlerini açıklamasıyla birlikte bedelli askerlik yerleri için araştırmalar arama motorlarında sıklıkla merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 28 Ocak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, bedelli askerlik sevk ve celp tarihleri...
28 Ocak askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı askere gidecekler tarafından merak edilen konular arasında yerini alıyor. Yurt genelindeki binlerce asker adayı, merakla 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerlerinin açıklanmasını bekliyor. İşte, detaylar...
28 OCAK ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 Bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak. Kurum tarafında yapılan açıklamada, 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir' ifadelerine yer verildi.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
- 03 Şubat 2022
- 03 Mart 2022
- 31 Mart 2022
- 12 Mayıs 2022
- 09 Haziran 2022
- 21 Temmuz 2022
- 18 Ağustos 2022
- 15 Eylül 2022
- 13 Ekim 2022
- 10 Kasım 2022
- 08 Aralık 2022
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