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28 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 28 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

28 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 28 Mart Cuma Hutbesi tam metni!
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Diyanet İşleri Başkanlığı 28 Mart Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 28 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 28 Mart Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

28 MART CUMA HUTBESİ

28 Mart Cuma Hutbesi yayınlandı! 28 Mart Cuma Hutbesi tam metni!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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