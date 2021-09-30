28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi - Haberler
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28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Kültür Sanat
28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, piyanist Artur Dutkiewicz konseriyle tamamlandı.

İZMİR (AA) - İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 28. İzmir Avrupa Caz Festivali, piyanist Artur Dutkiewicz konseriyle tamamlandı.

İKSEV'den yapılan açıklamada, festivalin son konserinde dün akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Artur Dutkiewicz'in sahne aldığı belirtildi.

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu iş birliği ile düzenlenen konserde Dutkiewicz, son bestelerinden modern caz doğaçlamalarına uzanan, Polonya halk ezgileriyle renklendirdiği seçkin bir repertuvar sundu. Dutkiewicz, dinleyicilerin alkışları üzerine tekrar sahneye gelerek, konseri Jimi Hendrix'den "Little Wing" adlı eser ile bitirdi.

28. İzmir Avrupa Caz Festivali, Artur Dutkiewicz konseriyle sona erdi

AA / Ali Korkmaz - Son Dakika Haberleri
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